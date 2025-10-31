Riparte Cybersecurity&Cybercrime | i banditi digitali del Gruppo Conti spiegati in un podcast
Roma, 31 ottobre 2025 – Dal 16 ottobre è tornato Cybersecurity&Cybercrime, il podcast del professor Antonio Capobianco volto all’esplorazione del lato oscuro del mondo digitale. Gruppi hacker, APT, Zero Day, malware moderni e storici sono gli ingredienti delle puntate che, attraverso un linguaggio chiaro e accessibile ma sempre rigoroso, divulgano e approfondiscono un tema del quale sappiamo ancora poco nonostante la sua odierna centralità. Antonio Capobianco, CEO di Fata Informatica, docente universitario e ideatore del podcast, ha commentato così la ripartenza “Dopo la pausa estiva, Cybersecurity & Cybercrime riparte con nuove puntate e nuovi temi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cybersecurity, AI e compliance: Exclusive porta “On the Road” l’innovazione per le PMI sergentelorusso.it/exclusive-netw… via @MarcoLorux @franzrusso @MilenaLazzaroni @Connessioni @Samanta4PR @EXN_IT - X Vai su X
Fieragricola Veronafiere. MFCC · Corporate Spirit. WEBINAR – AGRIVOLTAICO: come progettare l’impianto, autorizzarlo e gestirlo Martedì 28 ottobre 2026 – ore 11:00 Riparte il ciclo di webinar di avvicinamento a Fieragricola 2026. Il primo appuntamento - facebook.com Vai su Facebook