Ripalta Cremasca si finse funzionario della Regione per truffare il parroco | condannato a due anni di carcere

Ripalta Cremasca (Cremona) – Condanna a due anni di galera per Jacopo Cardone, 34 anni piemontese pluripregiudicato che ha messo nel suo curriculum anche una truffa da 2.490 euro perpetrata ai danni di don Franco Crotti, parroco di Ripalta Cremasca. Il quale se ne è ben guardato dal porgere l’altra guancia, ha mantenuto la querela e in più si è costituito parte civile e ottenendo 3mila euro di risarcimento. In tribunale a Cremona si è celebrato il processo. Nel maggio del 2019 Jacopo Cardone si presentò come tal Boldrini funzionario della Regione affermando che c’era un errore nell’erogazione dei fondi regionali stanziati per le scuole materne: avevano stanziato 18mila euro ma dovevano essere restituiti 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

