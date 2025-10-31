Rinnovo Dybala: biennale o triennale nel futuro della Joya? Ecco la situazione attuale Il rinnovo Dybala è uno dei temi più caldi nell’ambiente giallorosso. Anche se il dialogo tra la Roma e l’entourage dell’attaccante argentino non è ancora cominciato ufficialmente, da diverse settimane il tema è al centro dell’agenda del direttore sportivo Massara. La società . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rinnovo Dybala, pronta la proposta per l’attaccante della Roma? Ecco l’ultima indiscrezione