Difficoltà e reazione, questa la Roma dal dopo sosta in poi, ed una è la notizia che fa sicuramente piacere a tutto l’ambiente: un Paulo Dybala in grado di iniziare dal 1? tutte e quattro le gare (due di queste nelle loro interezza) con anche 2 gol e 1 assist a referto. Qualcosa di difficile da immaginare visto l’infortunio da cui rientrava e la precarietà muscolare che lo ha sempre caratterizzato, ma la Joya sembra stare davvero bene fisicamente, e la sua immensa qualità poi fa il resto. Una situazione ideale per la squadra ed anche per lui in ottica rinnovo di contratto, un tema destinato a scaldarsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Rinnovo Dybala, idea triennale a ingaggio ridotto: presto i primi contatti