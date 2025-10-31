Rinnovo contratto scuola 2022-24 il 5 novembre una nuova riunione
Nuovo incontro all'Aran verso il rinnovo del CCNL Istruzione 2022-2024. L’Agenzia ha illustrato i nuovi incrementi stipendiali previsti non solo per il settore scuola, ma anche per università, ricerca e AFAM. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tre milioni di lavoratrici e lavoratori del settore privato attendono il rinnovo del contratto collettivo nazionale: metalmeccanici, telecomunicazioni, gomma-plastica, legno-arredo. A questi si aggiungeranno, entro la fine dell’anno, altri 377 mila addetti con contratt - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo contratto scuola, Pacifico: “Se dalla legge di bilancio arrivassero altri soldi si potrebbe pensare di chiudere. Stiamo valutando se separare la parte economica dalla normativa” - X Vai su X
Contratto scuola, oggi incontro all’Aran. Il resoconto: 142 euro in più per i docenti per il triennio 2025/27 - Oggi, 31 ottobre, si è tenuto un incontro all’Aran, che ha riguardato l’intero comparto scuola, u ... Da tecnicadellascuola.it
Rinnovo contratto scuola: da gennaio 80 euro in più di aumento e 1850 di arretrati - "Il 31 ottobre siamo stati convocati presso l’ARAN per il rinnovo del contratto 2022- finanza.repubblica.it scrive
Rinnovo del contratto scuola, 150 euro lorde di aumento: è l’ora della verità, a inizio novembre i sindacati convocati per dare una risposta - sindacati fissato la mattina dell’ultimo giorno di ottobre sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale 2022- Secondo tecnicadellascuola.it