Rimproverato e lasciato a terra per aver fotografato l' aereo Zanon | Un episodio surreale e inaccettabile
Quando stava per salire sull'aereo ha scattato una foto all'aereo. Tanto è bastato perché lo redarguissero e lo lasciassero a terra. È successo il 28 ottobre, all'aeroporto di Milano Malpensa, a Claudio Zanon, oncologo torinese attuale direttore scientifico di ‘Motore Sanità’.Lasciato a terra per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
FABRIANO - "Fabriano Progressista è stata multata per l'evento a sostegno di Gaza fatto lo scorso 27 settembre perché i giocattoli che i bambini hanno lasciato attorno alla Fontana Sturinalto, la deturpano". E' il consigliere Lorenzo Armezzani a parlare : "In qu - facebook.com Vai su Facebook