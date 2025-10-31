Rimini alle prese col Bra D' Alesio | Non dobbiamo viverla come una situazione da dentro o fuori

Dopo la sconfitta per 3-0 a Ravenna nei sedicesimi di Coppa Italia Serie C, il Rimini ora può concentrarsi sul campionato. Sabato alle 17:30 al Romeo Neri arriva il Bra, reduce da due pareggi con Pianese e Vis Pesaro, terzultimo in classifica con 7 punti conquistati, rispetto agli 11 dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Rimini-Bra: le info sui biglietti - informa che la vendita dei biglietti per la partita di sabato pomeriggio contro il Bra, in programma allo Stadio “Romeo Neri” alle 17:30, è già attiva. Da newsrimini.it

Crisi Rimini, il campionato è già nel caos - Il girone B del campionato di serie C si trova già alle prese con le prime preoccupanti criticità e a finire di nuovo nell’occhio del ciclone è stato il presidente Matteo Marani. Secondo ilrestodelcarlino.it