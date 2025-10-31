Rimessa laterale con capriola shock | rischia di spezzarsi il collo

Episodio quasi drammatico nella prima serie iraniana: il giocatore dell'Esteghlal Khuzestan Fayyaz Mirdourghi prova la rimessa laterale con capriola (un gesto reso celebre negli anni '90 dall'estone Risto Kallaste) ma finisce per sbattere violentemente la testa al suolo, rischiando seri danni al collo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rimessa laterale con capriola shock: rischia di spezzarsi il collo

