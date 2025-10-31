Rimessa laterale con capriola shock | rischia di spezzarsi il collo

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Episodio quasi drammatico nella prima serie iraniana: il giocatore dell'Esteghlal Khuzestan Fayyaz Mirdourghi prova la rimessa laterale con capriola (un gesto reso celebre negli anni '90 dall'estone Risto Kallaste) ma finisce per sbattere violentemente la testa al suolo, rischiando seri danni al collo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rimessa laterale con capriola shock rischia di spezzarsi il collo

© Gazzetta.it - Rimessa laterale con capriola shock: rischia di spezzarsi il collo

Leggi anche questi approfondimenti

Arsenal-Nottingham Forest, il guardalinee spiega a Calafiori come battere la rimessa laterale: il video - Durante la partita tra Arsenal e Nottingham Forest, si è verificato un episodio curioso: il guardalinee ha mostrato al difensore dei gunners e della nazionale italiana, Riccardo Calafiori, come ... Segnala la7.it

Cerca Video su questo argomento: Rimessa Laterale Capriola Shock