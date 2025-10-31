Rimadesio a due passi dalla vetta | Fidenza sbancata coi rimbalzi e costruendo le triple vincenti

Ci sono dieci squadre nel breve volgere di due punti al vertice della classifica dopo otto giornate (ma alcune hanno già osservato il turno di riposo). Quattro hanno 12 (6 vittorie) punti, chi insegue ne ha dieci. E tra queste, a quota cinque successi e quindi ad appena due lunghezze dalla vetta c’è anche la Rimadesio che a Fidenza allunga a quota tre la serie positiva sbancando il parquet della Fulgor dove, dodici mesi fa, subì una delle sconfitte meno onorevoli dell’anno. La squadra di Quilici anche questa volta non tradisce, gioca una gara tosta, prova più volte l’allungo ma quello buono arriva solo a metà dell’ultimo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

