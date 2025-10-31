Rifugiati all' Università di Parma uno studente di origine ruandese e uno di origine somala

Parmatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’aeroporto di Fiumicino è arrivato nei giorni scorsi un primo gruppo dei 72 studenti rifugiati, vincitori di borse di studio offerte da 33 Atenei italiani nell’ambito della settima edizione del progetto UNICORE – University Corridors for Refugees, coordinato da UNHCR, Agenzia ONU per i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

UNIVERSITA’, RIFUGIATI: ARRIVATO NUOVO GRUPPO STUDENTI PROGETTO UNICORE (1) - All’aeroporto di Fiumicino è arrivato nei giorni scorsi un primo gruppo dei 72 studenti rifugiati, vincitori di borse di studio offerte da 33 Atenei italiani nell’ambito della settima ... Si legge su 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Rifugiati Universit224 Parma Studente