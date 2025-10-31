Riforma giustizia Enrico Grosso Comitato No | Indebolisce indipendenza della magistratura dalla politica
“Questa riforma è stata presentata come la riforma della separazione delle carriere ma la separazione delle carriere non c’entra nulla con questa riforma”. Lo ha spiegato l’avvocato e costituzionalista Enrico Grosso, presidente onorario del Comitato a difesa della Costituzione per il ‘No’ al referendum sulla giustizia, durante l’incontro con la stampa nella sede dell’Anm di piazza Cavour, a Roma. “È il classico specchietto per le allodole dietro il quale si nasconde una minaccia ben più grave: questa è la riforma della garanzia e dell’autonomia della magistratura”, continua Grosso aggiungendo: “Il disegno complessivo è quello di indebolire il principio di autonomia e indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare dalla politica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
