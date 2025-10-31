Riforma giustizia e separazione carriere approvata ok anche a referendum confermativo in primavera 2026 Meloni | Traguardo storico

Con la riforma, l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura viene sdoppiato in due organi distinti: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e quello della magistratura requirente. Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e composti da membri sorteggiati: per due. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Riforma giustizia e separazione carriere approvata, ok anche a referendum confermativo in primavera 2026, Meloni: “Traguardo storico”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Approvata la riforma della giustizia tanto cara a Silvio Berlusconi (ma c’è ancora il referendum), cosa si sono detti Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud, gli Usa ricominceranno a testare il loro arsenale nucleare, l’esercito libanese si mobilita per difende - facebook.com Vai su Facebook

#BREAKING: il Senato dà il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia. Non avendo raggiunto la maggioranza dei 2/3 in seconda lettura, potrà essere richiesto il referendum da 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli r - X Vai su X

Riforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli. L'opposizione. "No ai pieni poteri" - Finisce con una manifestazione di piazza di Forza Italia in nome di Berluscon i il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia, la separazione delle carriere di Pm e giudici, i ... tg.la7.it scrive

Riforma della Giustizia con separazione delle carriere approvata dal Senato, referendum in primavera - Il Senato ha dato il via libera definitivo alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, una delle principali ... Scrive ilnotiziario.net

Quando si farà il referendum sulla riforma della giustizia e quali partiti sono per il Sì e per il No - La riforma della giustizia è stata approvata al Senato in via definitiva, ma senza la maggioranza dei due terzi ... Da fanpage.it