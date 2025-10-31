Riforma Giustizia Diella Anm | Danno per diritti e valori costituzionali dei cittadini
“Questa riforma non aiuta all’efficienza della giustizia. Noi vorremmo spiegare ai cittadini che il nostro ‘No’ attiene al contenuto della riforma che finisce per essere un danno per i diritti e valori costituzionali dei cittadini”. Lo ha detto Antonio Diella, presidente dell’esecutivo dell’Anm, alla presentazione del Comitato a difesa della Costituzione per il ‘No’ al referendum sulla giustizia, nella sede dell’Anm di piazza Cavour, a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un voto sorprendente quello del 30 ottobre nell'Aula del Senato sulla riforma della giustizia - facebook.com Vai su Facebook
Fuori la politica e le correnti dai Tribunali, separazione delle carriere e una Giustizia finalmente più veloce ed efficiente. Promessa mantenuta! Ora prepariamoci a vincere il Referendum confermativo - X Vai su X
Riforma Giustizia, Diella (Anm): “Danno per diritti e valori costituzionali dei cittadini” - Noi vorremmo spiegare ai cittadini che il nostro 'No' attiene al contenuto della riforma che finisce ... Secondo lapresse.it
Riforma della giustizia, Nordio a Sky TG24: "Pronto a confronto tv con Anm" - Il ministro Carlo Nordio si è detto disponibile a un confronto televisivo con i magistrati dell’Anm sulla riforma della giustizia. Lo riporta tg24.sky.it
La riforma Nordio arriva in porto. Il premier: «Anm contraria a tutto» - Il Senato dà l’ok (con 112 voti, 59 no e 9 astenuti) al ddl che separa le carriere dei magistrati e mette mano ai difetti del sistema. Si legge su panorama.it