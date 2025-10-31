Riforma della Giustizia Nordio | Referendum tra marzo e aprile Anm e Unione delle Camere Penali scaldano i motori

🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Separazione delle carriere, riforma del Csm con l'introduzione del sorteggio, Alta Corte disciplinare. Incassato il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia, parte la battaglia per il referendum. "Non venga politicizzato", chiede il ministro della Giustizia Carlo Nordio, all'uscita dall'aula del Senato – dopo abbracci, pacche sulle spalle e selfie con i senatori . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

