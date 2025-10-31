La riforma della Giustizia era attesa da quasi mezzo secolo e alcune personalità illustri della politica e del giornalismo le hanno invocate a gran voce in tempi non sospetti: prendete, ad esempio, Indro Montanelli, strenuo sostenitore della separazione delle carriere dei magistrati. La Fondazione Einaudi ha pubblicato nei giorni scorsi un video di un’intervista del fondatore del Giornale a Giovanni Minoli, a Mixer. A Mixer, nella puntata dell’8 maggio 1985, e cioè oltra 40 anni orsono, il grande giornalista parlava del problema della giustizia in Italia. «Non sono disposto a tollerare una magistratura come quella che abbiamo oggi in Italia – diceva Montanelli all’intervistatore – Ci sono giudici ammalati di protagonismo che pur di andare in scena sono disposti alle follie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Riforma della giustizia, Indro Montanelli la invocava 40 anni fa: “Basta giudici politicizzati” (video)