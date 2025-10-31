Riforma della Giustizia Ecco cosa cambia davvero per la magistratura italiana?

Mondouomo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riforma della giustizia è destinata a incidere profondamente sulla tutela dei diritti, sul rapporto con la politica e sulla percezione di legalità nel Paese. Seguendo le evoluzioni e partecipando al referendum, ogni cittadino avrà il potere di influenzare il futuro del sistema-giustizia italiano. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

riforma della160giustizia ecco cosa cambia160davvero per la160magistratura160italiana

© Mondouomo.it - Riforma della Giustizia, Ecco cosa cambia davvero per la magistratura italiana?

Approfondisci con queste news

Riforma della giustizia, via libera alla Camera: le novità e cosa cambia con la separazione delle carriere - Con 243 sì e 109 no oggi la Camera ha approvato il disegno di legge sulla riforma della giustizia, sostenuto da Forza Italia e dal Guardasigilli Carlo Nordio. Si legge su fanpage.it

Cosa prevede la riforma della giustizia approvata alla Camera (tra le proteste dell'opposizione) - Con 243 voti a favore e 109 contrari l'Aula di Montecitorio ha approvato in terza lettura la riforma costituzionale che ha tra i suoi punti principali la separazione delle carriere tra giudici e pm. Segnala ilfoglio.it

Giustizia, terzo sì alla separazione delle carriere: bagarre alla Camera. Cosa cambia con la riforma - Via libera della Camera alla terza lettura della riforma costituzionale con la separazione delle carriere dei magistrati con 243 voti a favore e 109 contrari. Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Riforma Della160giustizia Cosa Cambia160davvero