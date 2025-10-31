Riforma della Giustizia Cassese | Questo è l?ultimo atto della riforma Vassalli No allo scontro politico
Professor Cassese, la legge Nordio come si inserisce nel percorso di riforma della giustizia di cui si sente il bisogno da tempo e non è stato solo Berlusconi a insistervi? «La. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Scopri altri approfondimenti
Il ddl sulla Separazione delle carriere non è la riforma storica della giustizia che racconta la destra ex giustizialista, né la fine della democrazia che dice la sinistra ex riformista. I problemi veri restano: il giustizialismo, la mancanza di responsabilità e l’uso politi - facebook.com Vai su Facebook
Nasce il comitato per il no alla riforma della giustizia. "Il disegno di legge Nordio non risolve. Inciderà sul rapporto politica-magistratura previsto dalla Carta". #ANSA - X Vai su X
Riforma della Giustizia, Cassese: «Questo è l’ultimo atto della riforma Vassalli. No allo scontro politico» - Professor Cassese, la legge Nordio come si inserisce nel percorso di riforma della giustizia di cui si sente il bisogno da tempo e non è stato solo Berlusconi a insistervi? Si legge su ilmessaggero.it
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, SENATO APPROVA CON 106 SÌ/ Testo cosa prevede: separazione carriere, doppio Csm e… - Con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni il Governo Meloni ottiene la seconda luce verde alla riforma della giustizia messa a punto dal Ministro Carlo Nordio: dopo le forti polemiche dei ... ilsussidiario.net scrive
Riforma giustizia, Unaep a Nordio: tutelare ruolo avvocati - "Gli avvocati Unaep che lavorano per la Pubblica amministrazione seguono con estrema attenzione il progetto di riforma a cui sta lavorando il ministro Nordio". Come scrive quotidiano.net