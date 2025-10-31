Rifiuti sulla costa arrivano le nuovi isole ecologiche intelligenti | come e quando usarle
Il progetto ‘ComacchioVale’ continua a crescere anche dopo la stagione turistica, guardando già alla prossima e offrendo nuove opportunità a residenti e fruitori di seconde case. Sono stati infatti installati ieri nei Lidi Sud tre nuovi Ecomoduli, moderne isole ecologiche intelligenti che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Quanto costa smaltire rifiuti ingombranti? Scopri il prezzo medio per smaltire rifiuti ingombranti. Prezzi 2025. Preventivi gratuiti - facebook.com Vai su Facebook
Raccolta differenziata, arrivano i nuovi cassonetti anche a Stia - Prosegue il progetto di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti nel comune di Pratovecchio Stia, realizzato in collaborazione tra l’Amministrazione comunale,... Scrive lanazione.it
A Signa arrivano i cassonetti digitali. Come cambia il sistema di raccolta rifiuti - Nel 2026 il Comune di Signa introdurrà un’importante novità nella gestione dei rifiuti: l’attivazione della tariffa corrispettiva (Taric), accompagnata dall’arrivo ... Riporta lanazione.it
Rifiuti, arrivano 60 cestoni intelligenti. Capacità di raccolta moltiplicata per 5 - Hanno un capacità di raccolta fino a 600 litri, oltre cinque volte quella di un tradizionale contenitore: sono i 60 nuovi cestoni compattanti intelligenti tra corso Buenos Aires, dove già si trovano, ... Riporta ilgiorno.it