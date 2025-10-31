Rifiuti pronto ad entrare a regime il porta a porta per le attività del centro storico di Verona

Veronasera.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’avvio sperimentale in zona piazza Erbe, partito a giugno e che sta proseguendo, il servizio di raccolta porta a porta dedicato alle attività commerciali viene esteso gradualmente a tutte le utenze non domestiche interne all’ansa Adige a Verona.Mercoledì, il nuovo servizio è iniziato nella. 🔗 Leggi su Veronasera.it

