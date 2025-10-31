Rifiuti pericolosi e amianto cinque persone denunciate

Dura stretta dei Carabinieri Forestali di Frosinone contro l'abusivismo e la gestione illecita di rifiuti che minacciano l'ambiente e la salute pubblica nel territorio ciociaro. Recentemente, nel Comune di Ferentino, è scattato un importante sequestro che ha portato alla denuncia di cinque. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Polizia Stradale, Carabinieri Forestali e Polizia Locale in azione contro le violazioni al Codice della Strada. Nel mirino anche i trasporti vitivinicoli e i rifiuti pericolosi - facebook.com Vai su Facebook

Svuota cantine abusivo: nel furgone dei rifiuti pericolosi https://ift.tt/XPZ8aDz - X Vai su X

Amianto e rifiuti pericolosi abbandonati, sequestrata l’area e denunciate 10 persone: cosa è stato trovato - Quasi tremila chili di amianto abbandonato e circa cinquecento chili di rifiuti in plastica e metallo sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini a seguito di ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Rifiuti pericolosi nell'Alessandrino, anche amianto - I carabinieri della stazione di Rivalta Bormida (Alessandria), con i colleghi Forestali di Acqui Terme, sono intervenuti in un terreno incolto nella vicina Strevi. Segnala ansa.it

Amianto nel cantiere della 90/91: pronti i fondi per la bonifica - Fi: "Slitta la riapertura di via Albani, ristori per i negozi" ... Scrive msn.com