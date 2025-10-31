Rifiuti | passaggio di cantiere tardivo Flaica Uniti Cab | Gestione approssimativa dell' amministrazione

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravi disfunzioni nel settore dell’igiene ambientale verificatesi nel comune di Teverola sono quelle denunciate dalla FLAICA Uniti CUB Caserta. Le criticità si sono verificate in merito al passaggio di cantiere tra la società Isvec e la società VM Magenta. “E’ stata formalmente avanzata al Comune. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Rifiuti nel cantiere: "Comune e impresa sono parte lesa" - "Comune e impresa sono parte lesa" dice la sindaca Daniela Colombo (nella foto). Si legge su ilgiorno.it

Rifiuti non trattati nel cantiere della maxi logistica, due indagati - Rifiuti speciali che sarebbero finiti nel cantiere del polo logistico di Gropello Cairoli, in via Pavia, in un’area di fronte al casello dell’autostrada. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Cantiere ombra in via Caprignano: "Ma quanto ci sta costando?" - A segnalare una situazione critica sono i gruppi di opposizione di Castelnuovo Magra che hanno protocollato un’interrogazione ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Passaggio Cantiere Tardivo