Spesso nella contemporaneità è necessario attingere e lasciarsi ispirare dalle esperienze espressive del passato per riuscire a trovare una propria dimensione stilistica che sia in grado di essere completamente affine alla personalità creativa e al contempo narrativa, di ciascun autore. Ripercorrere e mescolare le esperienze precedenti diviene un cammino affascinante per l'artista quanto per l'osservatore che da un lato attinge alla memoria storica riconoscendo figurazioni a cui è già abituato, ma dall'altro non può fare a meno di notare quanto la reinterpretazione sia perfettamente sospesa tra il passato a cui si rifà e il messaggio inedito lasciato dal singolo esecutore di un'opera.

© Lopinionista.it - Riferimenti al gruppo Novecento e influenze cubiste nell’Espressionismo di Claudio Diotallevi