Rientriamo nel giro scudetto | Spalletti traccia la nuova rotta della Juventus
Dopo la firma del contratto che lo lega alla Juventus fino al giugno 2026, Luciano Spalletti ha tenuto la prima conferenza stampa da tecnico bianconero con la carica e l'entusiasmo di chi sta iniziando una nuova avventura non in un club qualsiasi ma nel più titolato (a livello di scudetti) d'Italia. L'allenatore toscano ha posto i primi ambiziosi obiettivi ricordando anche il suo passato al Napoli dove ha vinto un tricolore indimenticabile. "Rientriamo nel giro scudetto". " Spero di rientrare nel giro scudetto, perché no? Lo commentavamo con i giocatori, le intenzioni devono essere al massimo ", ha spiegato Spalletti ai giornalisti sottolineando che " il massimo è rientrare nel giro scudetto, vogliamo provarci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
