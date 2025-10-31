Dopo la firma del contratto che lo lega alla Juventus fino al giugno 2026, Luciano Spalletti ha tenuto la prima conferenza stampa da tecnico bianconero con la carica e l'entusiasmo di chi sta iniziando una nuova avventura non in un club qualsiasi ma nel più titolato (a livello di scudetti) d'Italia. L'allenatore toscano ha posto i primi ambiziosi obiettivi ricordando anche il suo passato al Napoli dove ha vinto un tricolore indimenticabile. "Rientriamo nel giro scudetto". " Spero di rientrare nel giro scudetto, perché no? Lo commentavamo con i giocatori, le intenzioni devono essere al massimo ", ha spiegato Spalletti ai giornalisti sottolineando che " il massimo è rientrare nel giro scudetto, vogliamo provarci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Rientriamo nel giro scudetto": Spalletti traccia la (nuova) rotta della Juventus