Ricky Saints | In WWE c’è ancora chi mi guarda dall’alto in basso ma voglio le star del main roster a NXT
Ricky Saints non ha intenzione di nascondere nulla riguardo al peso che ancora porta dentro di sé dopo il suo addio alla AEW e il successo raggiunto in WWE come NXT Champion. Durante una recente intervista a Busted Open Radio, la stella emergente di NXT ha ammesso che, nonostante i traguardi ottenuti, sente ancora che alcune persone nel mondo del wrestling non lo considerano al suo stesso livello, inclusi alcuni colleghi all’interno della WWE. Il discorso è scivolato sulla motivazione che ancora lo spinge a dimostrare il proprio valore, nonostante le critiche e i dubbi sorti dopo la sua partenza dalla AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
