Ricky Saints | In WWE c’è ancora chi mi guarda dall’alto in basso ma voglio le star del main roster a NXT

Zonawrestling.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricky Saints non ha intenzione di nascondere nulla riguardo al peso che ancora porta dentro di sé dopo il suo addio alla AEW e il successo raggiunto in WWE come NXT Champion. Durante una recente intervista a  Busted Open Radio, la stella emergente di NXT ha ammesso che, nonostante i traguardi ottenuti, sente ancora che alcune persone nel mondo del wrestling non lo considerano al suo stesso livello, inclusi alcuni colleghi all’interno della WWE. Il discorso è scivolato sulla motivazione che ancora lo spinge a dimostrare il proprio valore, nonostante le critiche e i dubbi sorti dopo la sua partenza dalla AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

ricky saints in wwe c8217232 ancora chi mi guarda dall8217alto in basso ma voglio le star del main roster a nxt

© Zonawrestling.net - Ricky Saints: “In WWE c’è ancora chi mi guarda dall’alto in basso, ma voglio le star del main roster a NXT”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ricky Saints Shares Emotional Update After WWE Loses To TNA Wrestling - WWE Superstar Ricky Saints (fka Ricky Starks) took to social media to send an emotional message. Segnala sportskeeda.com

Absent AEW star sends a message ahead to Ricky Saints regarding his b*tt - (Images via the star's and Saints' Instagram) Former AEW star Ricky Saints is the reigning NXT Champion. sportskeeda.com scrive

Mike Santana Pays Respect To Current Champion Following WWE NXT Showdown - Potential future TNA World Champion Mike Santana has a lot of respect for a current WWE NXT Champion. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ricky Saints Wwe C8217232