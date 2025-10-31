Richiamo di burrata e stracciatella per rischio microbiologico due lotti ritirati dai supermercati
Richiamo precauzionale per burrata e stracciatella Latteria d’Aviano: due lotti segnalati dal Ministero per sospetto rischio microbiologico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il richiamo dei chiodi di garofano - I supermercati A&O, Famila, MaxiDì, Mercatò, Decò e Il Gigante hanno pubblicato i richiami da parte dell’operatore di un lotto ciascuno di chiodi di garofano, venduto con i rispettivi marchi Selex, ... Segnala ilfattoalimentare.it