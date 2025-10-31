Arriva un nuovo richiamo, prestate attenzione ed evitate assolutamente di ingerirlo, può nuocere alla vostra salute. Negli ultimi tempi abbiamo visto di come sia il Ministero della Salute che alcuni particolari supermercati abbiano effettuato dei richiami per avvisare di alcuni prodotti che per un motivo o un altro sono a rischio e pericolosi per la. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Richiamato l’alimento base della cucina italiana: evitate di mangiarlo!