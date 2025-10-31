Richiamato l’alimento base della cucina italiana | evitate di mangiarlo!
Arriva un nuovo richiamo, prestate attenzione ed evitate assolutamente di ingerirlo, può nuocere alla vostra salute. Negli ultimi tempi abbiamo visto di come sia il Ministero della Salute che alcuni particolari supermercati abbiano effettuato dei richiami per avvisare di alcuni prodotti che per un motivo o un altro sono a rischio e pericolosi per la. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Altre letture consigliate
Oltre a Conad, anche Sigma ha richiamato il mais per popcorn, per la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti Leggi l'articolo di Giulia Crepaldi su #ilfattoalimentare https://ilfattoalimentare.it/sigma-richiamo-mais-popcorn.html - facebook.com Vai su Facebook
Allarme! Richiamato il simbolo della cucina italiana: presenza di frammenti di legno - Uno dei prodotti più rappresentativi della cucina italiana è stato richiamato a causa della possibile presenza di frammenti di legno. Come scrive diregiovani.it
È allarme, richiamato un simbolo della cucina italiana perché pericoloso: non consumatelo - L'ultimo richiamo alimentare interessa uno dei prodotti più iconici della cucina italiana. Si legge su diregiovani.it
Allarme di Ikea, richiamato un accessorio da cucina per rischio cancerogeno - Si tratta di una spatola per cucina che potrebbe rivelarsi pericolosa a causa delle sue componenti. Da ilgiornale.it