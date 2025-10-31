Ricerche in corso sul Monte Baldo | scomparso un uomo di 76 anni

Veronasera.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso sul Monte Baldo le ricerche di un 76enne di Verona, esperto frequentatore della montagna, la cui scomparsa era stata segnalata lo scorso 19 ottobre, al mancato rientro da un suo giro senza che avesse indicato la meta, e la cui auto è stata rinvenuta giovedì in un parcheggio del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

