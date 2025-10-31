Ricerca sulla leucemia mieloide acuta | studiosi Uniba scoprono nuova variante

Una nuova variante di leucemia mieloide acuta (LMA) è stata identificata dai ricercatori dell’Università di Bari. Lo studio, coordinato dal Prof. Francesco Albano della Sezione di Ematologia con Trapianto del Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DIMEPRE-J), è stato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

In Italia, nel 2024, sono stati registrati circa 2.600 nuovi casi di leucemia mieloide acuta e 4.000 casi di sindromi mielodisplastiche: tumori del sangue aggressivi che oggi possono essere affrontati con maggiori possibilità di cura grazie ai progressi della ricerca - facebook.com Vai su Facebook

Ricerca sulla leucemia mieloide acuta: studiosi Uniba scoprono nuova variante - Il lavoro scientifico pubblicato sulla prestigiosa rivista Biomarker Research: a coordinare lo studio il prof. Riporta baritoday.it

Leucemia Acuta Promielocitica, cure efficaci anche grazie alla ricerca italiana - La Leucemia Acuta Promielocitica (LAP) è una forma di Leucemia Mieloide Acuta (LMA) caratterizzata da alterazioni della coagulazione del sangue e, in particolare, da un elevato rischio di gravi ... Si legge su repubblica.it

Leucemia acuta mieloide, la scoperta dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna: «Le cellule parlano e si scambiano informazioni» - «E’ stato un lavoro duro, una ricerca che ha richiesto tempo, anni e anni, tante tecnologie e soprattutto molte persone appassionate e dotate che se ne sono occupate a tempo pieno». Riporta corrieredibologna.corriere.it