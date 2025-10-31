Riccardo Rossi | Halloween è un evento che viene dal male valorizziamo invece la festa di tutti i santi

Palermotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dobbiamo pensare che Halloween per il solo fatto di presentare abbigliamento horror, sangue, arti mutilati, mostri è un evento che viene dal male, perché in maniera accattivante ci fa abituare all’orrido. Halloween fa diventare il mostruoso un modo di fare normale!”. Lo afferma Riccardo Rossi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Riccardo Rossi, chi &#232;? “Non sono mai stato pronto a innamorarmi”/ “Fidanzata? Due case diverse” - Il comico e conduttore racconta di avere una visione particolare delle relazioni di coppia: confessione su figli e matrimonio. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Riccardo Rossi Halloween 232