Riarmo Ue l’Agenzia Euiss | Individuati 500 progetti per rafforzare la mobilità militare Dal 2028 previsti 17 miliardi

Il potenziamento della difesa da solo non è sufficiente. I sistemi d’arma devono poter essere spostati agevolmente sul territorio in caso di attacco e nell’idea che Bruxelles sta costruendo per il futuro dell’Unione europea la logistica “ dual use “, civile e militare, è essa stessa uno strumento di deterrenza. Come riferito questa mattina dal Financial Times, la Commissione Ue presenterà a breve una serie di proposte per la creazione di una rete di trasporto militare comunitaria e lo scenario complessivo è delineato nel rapporto “ The road to readiness: How the EU can strengthen military mobility ” pubblicato la scorsa settimana dall’ Euiss, l’ Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riarmo Ue, l’Agenzia Euiss: “Individuati 500 progetti per rafforzare la mobilità militare”. Dal 2028 previsti 17 miliardi

