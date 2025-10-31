Riapre la Strada Provinciale dei Cech un nuovo ponte sul torrente Tovate
Oggi, venerdì 31 ottobre, in serata, riapre al traffico la strada provinciale n. 10 “dei Cech” in corrispondenza del ponte sul torrente Tovate, nel comune di Civo. L’arteria era stata chiusa a metà maggio scorso per consentire i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte. L’intervento, del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
