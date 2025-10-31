“Oggi è una bellissima giornata, perché celebriamo una festa. Una festa per Norcia, l’Umbria e l’Italia intera. Oggi riapre al culto la Basilica di San Benedetto, il cuore di questa città, uno dei simboli più maestosi e potenti dell’identità nazionale ed europea”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato per la cerimonia di riapertura della Basilica di San Benedetto di Norcia. Meloni: ogni pietra della Basilica di Norcia ha ripreso il suo posto. “Nove anni fa, questa terra è stata ferita, nel profondo, forse mai come lo era stato prima. In pochi secondi, tutto è venuto giù e le macerie hanno coperto ogni cosa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Riapre la Basilica di San Benedetto a Norcia. Meloni: una festa di rinascita 9 anni dopo il terremoto