Riapertura del Tribunale a Vigevano Summit in Comune | È possibile
VIGEVANO (Pavia) Sarà probabilmente l’ultima occasione per compiere un’azione concreta verso la riapertura del Tribunale di Vigevano, il più grande ed efficiente tra quelli cancellati dalla riforma della giustizia di una decina di anni fa. Per questo il sindaco Andrea Ceffa ha convocato in Comune per lunedì alle 16.30 tutti i parlamentari del territorio, il senatore Gian Marco Centinaio e gli onorevoli Paola Chiesa e Alessandro Cattaneo; i consiglieri regionali Ruggero Invernizzi, sottosegretario, Andrea Sala, Claudio Mangiarotti e Alessandro Cantoni; il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore regionale Elena Lucchini; il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli e i sindaci di Lomellina, Abbiatense e Magentino, aree che rientravano nella circoscrizione del Tribunale vigevanese, oltre all’avvocato Giuseppe Antonio Madeo, ultimo presidente del disciolto Ordine degli Avvocati di Vigevano e da sempre in prima linea nella battaglia per la riapertura degli uffici giudiziari in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
RIAPERTURA TRIBUNALE DI MELFI, MOZIONE DI VINCENZO BUFANO (CONSIGLIERE PROVINCIA DI POTENZA) - facebook.com Vai su Facebook
RIAPERTURA TRIBUNALE DI MELFI, MOZIONE DI VINCENZO BUFANO (CONSIGLIERE PROVINCIA DI POTENZA) - X Vai su X
Riapertura ex tribunale il Pd: il centrodestra ci esclude dal confronto - Aria di contestazione da parte della sezione vigevanese del Partito Democratico nei confronti della scelta del sindaco Andrea Ceffa di convocare un tavolo di lavoro in sala consiliare lunedì pomeriggi ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Il Tribunale da riaprire. C’è margine - La partita per la riapertura del Tribunale di Vigevano non è ancora chiusa. Secondo msn.com
Ex tribunale dismesso da anni. Il Pd: "Basta attese, si pensi al riuso". Ma la speranza resta la riapertura - Sono passati ormai tredici anni dalla nuova geografia della Giustizia in Italia, che ha portato alla chiusura di molti Tribunali, il più grande dei quali a Vigevano. Come scrive ilgiorno.it