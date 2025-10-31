Riapertura del Tribunale a Vigevano Summit in Comune | È possibile

VIGEVANO (Pavia) Sarà probabilmente l’ultima occasione per compiere un’azione concreta verso la riapertura del Tribunale di Vigevano, il più grande ed efficiente tra quelli cancellati dalla riforma della giustizia di una decina di anni fa. Per questo il sindaco Andrea Ceffa ha convocato in Comune per lunedì alle 16.30 tutti i parlamentari del territorio, il senatore Gian Marco Centinaio e gli onorevoli Paola Chiesa e Alessandro Cattaneo; i consiglieri regionali Ruggero Invernizzi, sottosegretario, Andrea Sala, Claudio Mangiarotti e Alessandro Cantoni; il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore regionale Elena Lucchini; il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli e i sindaci di Lomellina, Abbiatense e Magentino, aree che rientravano nella circoscrizione del Tribunale vigevanese, oltre all’avvocato Giuseppe Antonio Madeo, ultimo presidente del disciolto Ordine degli Avvocati di Vigevano e da sempre in prima linea nella battaglia per la riapertura degli uffici giudiziari in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

