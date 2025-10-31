Retroscena De Bruyne | occhio Napoli l’ha fatto direttamente dal Belgio

Kevin De Bruyne si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti dei compagni di squadra del Napoli. Il fuoriclasse belga, attualmente rientrato in patria per sottoporsi a un intervento e alla riabilitazione post-infortunio, ha fatto sentire la propria vicinanza in occasione della festa in maschera organizzata per Halloween. De Bruyne e la festa di Halloween del Napoli: tra sorrisi e rammarico. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il numero 11 del Napoli ha fatto sentire la propria vicinanza al resto della rosa partenopea, esprimendo la propria vicinanza e il gradimento per l’evento tramite messaggi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Retroscena De Bruyne: occhio Napoli, l’ha fatto direttamente dal Belgio

