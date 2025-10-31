Responsabilità programmazione e fatti concreti | ecco cosa distingue chi costruisce da chi fa propaganda

Sul nuovo nido di Bonacina, al di là delle polemiche di Fratelli d’Italia, è doveroso riportare la discussione sul terreno dei fatti. Questa amministrazione ha già aumentato i posti negli asili nido pubblici, dimostrando un’attenzione reale e concreta verso le famiglie e i più piccoli. Il nuovo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it