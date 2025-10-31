Residenze e mense universitarie gratis in Piemonte per gli studenti palestinesi

Posti letto e mense gratuite per gli studenti palestinesi che frequentano un ateneo piemontese e che sono stati accolti da Edisu Piemonte nelle sue residenze per l’anno accademico 202526.La misura si inserisce nell’ambito del progetto Italian Universities for Palestinian Students (Iupals). 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Cum di via Amendola gestita dall'Adisu serve quattro residenze: un problema che si trascina da sempre aggravato quest'anno dalla presenza degli studenti del semestre filtro di Medicina - facebook.com Vai su Facebook

Piemonte: Edisu accoglie gratis studenti palestinesi in mense e residenze - Edisu Piemonte accoglie gli studenti palestinesi nelle sue residenze e mense per l'anno accademico 2025/26. Segnala agenzianova.com

"Residenze e mense universitarie chiuse" - Chiesto incontro urgente: "Disagi per lavoratori e studenti" Problema mense e alloggi universitari: la carenza dei ... Riporta lanazione.it

Mense e residenze universitarie in Toscana. “Rischio tagli per 500 posti letto” - Turno serale delle mense in appalto a rischio chiusura e 500 posti letto in meno nelle residenze universitarie: è questo lo scenario paventato per il 2027 dall’Azienda ... Lo riporta lanazione.it