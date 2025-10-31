Report attacca ancora Ghiglia lui | Sono sconvolto L' accusa | Prova a coprire informazioni sulla villa di Giorgia Meloni
Non si placa lo scontro tra Sigfrido Ranucci e il membro del Garante della Privacy, Agostino Ghiglia. Dopo lo scontro sull'audio dell’ex ministro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, questa volta una nuova clip di Report, pubblicata sui profili social del programma, apre un nuovo capitolo in merito ad una interrogazione sui lavori di ristrutturazione della villa della premier. E Ghiglia risponde:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
