Renzi bacchetta Schlein | Non si appiattisca troppo alle posizioni dell' Anm così perdiamo i garantisti

Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera, detta la linea alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. L'appello è a non farsi condizionare troppo da alcuni togati. Il messaggio, dunque, è quello di: "non appiattirsi sull'Associazione nazionale magistrati". Detta, quindi, l'agenda ai democratici. Devono, a suo parere, far capire che "il referendum sulla separazione delle carriere (o meglio: sul raddoppio del Csm) è un'arma di distrazione di massa per non parlare di stipendi, costo della vita, pensioni. Qui cresce la pressione fiscale per sessanta milioni di italiani e noi restiamo dietro ai 28 che devono separare le funzioni?". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Renzi bacchetta Schlein: "Non si appiattisca troppo alle posizioni dell'Anm, così perdiamo i garantisti"

