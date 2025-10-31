Remira Market Roma da Mediterraneo al MAXXI

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediterraneo al MAXXI – Ristorante e Giardino Via Guido Reni, 4Domenica 2 Novembre 2025 10:30 – 19:00Ingresso gratuitoUna giornata tra vintage, design e creatività nel cuore del Flaminio. Domenica 2 novembre, dalle 10:30 alle 19:00, la community del vintage, dell’artigianato creativo e del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

remira market roma mediterraneoIl Remira Market, con le sue proposte vinatge, torna al MAXXI domenica 2 novembre - Remira Market, uno dei mercatini indipendenti più amati della capitale, sbarca, domenica 2 novembre, al MAXXI. Scrive ecoincitta.it

remira market roma mediterraneoLa Film Photography Experience arriva al Remira Market - Film Photography Experience è l’attività speciale che animerà la nuova edizione di Remira Market al DKR, domenica 26 ottobre. Segnala corrierenazionale.it

Remira Market vintage e artigianato a Roma - Il cuore della missione di Remira Market è ispirare un cambiamento positivo: ridurre gli sprechi, dare nuova vita agli oggetti e diffondere la cultura dell’economia circolare. Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Remira Market Roma Mediterraneo