Regole
In questo numero parliamo di classi senza telefono, Gaza, nuove medicine, Mercoledì Addams, robotaxi, ciclismo in Ruanda, Halloween, vulcani, ingegnere meccaniche e molto altro. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Cresce anche a Trieste il numero di coppie che riscrivono le regole dell’amore e della sessualità, tra nuove forme di stare insieme e vecchie fragilità. L'approfondimento sui cambiamenti nella sfera intima e individuale dei triestini e triestine - facebook.com Vai su Facebook
Proroga per i dehors, più tempo ai locali di Roma per adeguarsi alle regole - L’amministrazione concede tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare le domande di adeguamento. rainews.it scrive
Vendi su Vinted? Per il Fisco può essere attività d'impresa. Ecco le nuove regole e quando vanno pagate le tasse - La sentenza della Cassazione chiarisce che vendere regolarmente su piattaforme come Vinted o eBay può configurare un’attività d’impresa, con obblighi fiscali e contabili. Secondo milanofinanza.it
Intelligenza artificiale e influencer, nuove regole per comunicare la salute - Presentata alla Cattolica di Milano la Carta delle Buone Prassi e la mappatura degli health influencer etici. ilsole24ore.com scrive