regole democratiche calpestate le opposizioni contro ciavarella

"Chiediamo le dimissioni del presidente commissione urbanistica Ciavarella e chiediamo a Alessandro Bargagna di annullare la seduta della commissione per palese violazione delle regole democratiche". Lo chiede la list civica Una città in Comune. L’attacco alla prima commissione viene sferrato anche dai consiglieri Paolo Martinelli (Città delle persone), Andrea Ferrante (Pd), Marco Biondi (Pd) che dicono: "Calpestata la democrazia. Quanto accaduto crea un gravissimo precedente, aprendo a vie lesive dei diritti dei consiglieri. Di fatto la maggioranza ha deciso che la minoranza non debba più fare domande". 🔗 Leggi su Lanazione.it

