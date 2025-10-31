Regno Unito al Glenda Spooner Farm la piccola pony Pam è un' attrazione

Al Glenda Spooner Farm di Yeovil, nel Regno Unito, un piccolo puledro sta trotterellando sotto i riflettori. Pam the Shetland è nata nel centro di salvataggio e reinserimento del World Horse Welfare nel luglio 2025 e, con le dimensioni appena di uno spaniel, è diventata rapidamente una delle preferite. Sua madre, Sophie, è stata salvata l’estate scorsa in pessime condizioni e incinta. Poco dopo essere arrivata alla fattoria, ha dato alla luce Pam, una puledra piccola ma sana. Claire Dickie, direttrice del Glenda Spooner Farm, afferma che Pam è una delle creature più piccole che abbia mai visto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

