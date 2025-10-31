Registro elettronico violato da studenti minorenni | minori denunciati per accesso abusivo al sistema di valutazione
Due studenti di una scuola media di Mantova sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Brescia per accesso abusivo a sistema informatico, dopo aver violato il registro elettronico scolastico per modificare le valutazioni di numerosi compagni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
