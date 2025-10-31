Regione | dal 12 al 14 novembre concorsi per 79 nuovi funzionari

31 ott 2025

Prosegue l’impegno del governo regionale siciliano nel processo di rinnovamento del personale dell’Amministrazione. Dal 12 al 14 novembre si svolgeranno al Saracen Hotel di Isola delle Femmine (Palermo), le prove scritte dei concorsi pubblici banditi dalla Regione - assessorato della Funzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

