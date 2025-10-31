Regionali Schlein a Fisciano | Vinceremo con Fico Stretta di mano con De Luca

"Noi vinceremo in Campania, vinceremo con il nostro candidato, di cui siamo molto orgogliosi, Roberto Fico, che è una persona perbene onesta, competente, appassionata, innamorata della sua terra". Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando questa mattina a Fisciano per.

