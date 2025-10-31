Regionali Schlein a Fisciano | Vinceremo con Fico Stretta di mano con De Luca

"Noi vinceremo in Campania, vinceremo con il nostro candidato, di cui siamo molto orgogliosi, Roberto Fico, che è una persona perbene onesta, competente, appassionata, innamorata della sua terra". Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando questa mattina a Fisciano per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Regionali in Puglia: sfilata di big da Conte a Meloni. Attesa in Puglia nelle prossime ore e nei prossimi giorni una vera e propria sfilata di leader nazionali: da Giuseppe Conte a Giorgia Meloni, passando per Salvini e Schlein. Una corsa che si gioca non sol - facebook.com Vai su Facebook

Giani, trionfo alle regionali: “Emozionato, ha vinto la Toscana riformista”. Schlein: “Gioia e speranza per il futuro” - X Vai su X

Regionali Campania, all'incontro con la Schlein si presenta a sorpresa anche Vincenzo De Luca - Elezioni Regionali Campania: a sorpresa, nell’aula consiliare del Comune di Fisciano, è arrivato anche il presidente Vincenzo De Luca. Scrive msn.com

Regionali Campania: Schlein, ce la faremo, costruiremo alternativa con la gente - In Campania il centrosinistra "ce la farà a vincere le elezioni, sono ottimista". Secondo agenzianova.com

Regionali, domani Schlein fa tappa all’autostazione di Avellino - Domani, venerdì 31 ottobre, la segreteria del Pd sarà in Campania in vista del voto delle regionali. Riporta corriereirpinia.it