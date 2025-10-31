Regionali presentata la lista Avanti Campania-Psi a Salerno Maraio | Saremo la sorpresa

"Fatemelo dire a Salerno, abbiamo avuto ragione noi. Quando al Congresso nazionale di Napoli decidemmo che bisognava costruire l’unità del centrosinistra i professionisti dello scontro, i politologi della domenica, i commentatori social seriali, pensavano fosse tattica, politichese. Era politica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

