Regionali Miceli | L’enoturismo è un treno da non perdere!

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Angelo Miceli, Consigliere Comunale di Benevento, candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista Avanti-PSI con Fico. “L’enoturismo non è un fenomeno nuovo, ma oggi, può diventare una leva strategica cruciale per lo sviluppo economico e culturale del Sannio. Recenti studi autorevoli, come quello presentato al “FIERE#WineTourism Marketplace Italy” di Riva del Garda, lo confermano: l’enoturismo è un potente volano di profitti e visibilità per le aziende vitivinicole capaci di investire in qualità, formazione e marketing. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

