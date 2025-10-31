Regionali in Campania un documento degli Enti di Promozione Sportiva della Campania ai candidati | Rivedere la legge regionale sullo sport

Regionali in Campania: “bisogna confermare i voucher per le famiglie, semplificare fiscalità e burocrazia”. Napoli, 30 ottobre 2025 – Dodici Enti di Promozione Sportiva campani, in rappresentanza migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ed oltre mezzo milione di iscritti rivolgono un documento ai sei candidati alla Presidenza della Regione, con l’obiettivo di mettere al centro dell’agenda politica lo sport come strumento di salute, inclusione, educazione e sviluppo territoriale. Il documento è firmato da dodici presidenti regionali: per Acsi Armando Costabile, per Aics Concetta Montanini, per Asc Marco Mansueto, per Asi Nicola Scaringi, per Cns Libertas Antonio Adinolfi, per Csain Gennaro Rega, per Csen Gianluca Esposito, per Csi Enrico Pellino, per Endas Roberto Coppola, per Msp Salvatore Pucci, per Opes Gianluigi Antonini, per Us Acli Michele Ippolito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

