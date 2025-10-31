Regionali in Campania un documento degli Enti di Promozione Sportiva della Campania ai candidati | Rivedere la legge regionale sullo sport

Regionali in Campania: “bisogna confermare i voucher per le famiglie, semplificare fiscalità e burocrazia”. Napoli, 30 ottobre 2025  – Dodici Enti di Promozione Sportiva campani, in rappresentanza migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ed oltre mezzo milione di iscritti rivolgono un documento ai sei candidati alla Presidenza della Regione, con l’obiettivo di mettere al centro dell’agenda politica lo sport come strumento di salute, inclusione, educazione e sviluppo territoriale. Il documento è firmato da dodici presidenti regionali: per Acsi  Armando Costabile, per Aics  Concetta Montanini, per Asc  Marco Mansueto, per Asi  Nicola Scaringi, per Cns Libertas  Antonio Adinolfi, per Csain  Gennaro Rega, per Csen  Gianluca Esposito, per Csi  Enrico Pellino, per Endas  Roberto Coppola, per Msp  Salvatore Pucci, per Opes  Gianluigi Antonini, per Us Acli  Michele Ippolito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

