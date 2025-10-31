Regionali in Campania | Cirielli | Taglio fondi per errori di De Luca Per Fico arriva Elly Schlein

Il taglio di 34 milioni di euro al Pnrr destinati alla Campania accende lo scontro politico a poche settimane dal voto. La revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riduce le risorse per progetti locali e infrastrutture, scatenando immediate reazioni. Regionali in Campania: Cirielli: “Taglio fondi per errori di De Luca”. Per Fico arriva . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Regionali in Campania: Cirielli: “Taglio fondi per errori di De Luca”. Per Fico arriva Elly Schlein

Altre letture consigliate

Regionali Campania e Puglia: tensioni tra Decaro ed Emiliano, rischio voto disgiunto per Fico che ha aperto il mercato delle vacche. La fine dell’era dei presidenti-monarchi Leggi l'articolo - https://www.ilriformista.it/regionali-campania-e-puglia-tensioni-tra-dec - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Regionali Campania, la rivelazione di Boccia: “Il Pd mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove” - X Vai su X

Cirielli contro De Luca: «Fondi europei tagliati è colpa della Regione» - «La Regione è incapace», l'attacco arriva da Edmondo Cirielli nel giorno in cui palazzo Santa Lucia scrive ai ministri del Lavoro e degli Affari Europei per ... Lo riporta ilmattino.it

Arnese, Bandecchi, Campanile, Cirielli, Fico e Granato: chi sono i candidati alle Regionali in Campania e le liste - Regionali Campania, il 23 e 24 novembre 2025 in Campania ci saranno le elezioni Regionali per cambiare il presidente e il consiglio Regionale. Come scrive ilmattino.it

Regionali, Cirielli: sarebbe auspicabile confronto con Fico - E’ giusto che i cittadini conoscano meglio i candidati presidenti e non vadano solo a votare per i ‘capibastone’, che gli ... corriereirpinia.it scrive