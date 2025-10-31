Regionali Errico FI | Sanità in affanno e trasporti fermi il Sannio chiede investimenti seri e duraturi
Tempo di lettura: 3 minuti “ Sto girando in questi giorni la provincia di Benevento, preferendo gli incontri diretti con i cittadini alle grandi manifestazioni dal forte impatto scenografico ma dal contenuto spesso vuoto. Credo che il contatto umano, la possibilità di ascoltare e confrontarsi con le persone, sia il modo migliore per costruire un impegno politico vero e concreto “. Lo dice in una nota stampa Fernando Errico, candidato alle elezioni regionali della Campania con Forza Italia. “ Insieme all’onorevole Francesco Maria Rubano stiamo lavorando per avere un rapporto diretto con le comunità, perché solo così possiamo delineare la strada giusta per i prossimi cinque anni della Regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
